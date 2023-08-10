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Мінцифри хоче створити в Україні "Армію роботів"

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Четвер 10 серпня 2023 23:49
Мінцифри хоче створити в Україні "Армію роботів" Фото: міністр цифрової трансформації Михайло Федоров (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Міністерство цифрової трансформації хоче масштабувати успіхи від використання БПЛА на фронті та створити "Армію радіоелектронної боротьби" та "Армію роботів".

Про це заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає РБК-Україна з посиланням на публікацію в його Telegram.

Він зазначив, що за останній рік у сфері використання БПЛА сталася технологічна революція.

"У межах проєкту "Армія дронів" ми вбили всю бюрократію для бізнесу, збільшили маржинальність до 25%, спростили всі процедури для введення в експлуатацію. Деякі українські компанії збільшили виробництво БПЛА в сотні разів", - сказав Федоров.

Однак, міністр впевнений, що для перемоги у війні треба зробити більше. Тож він закликав виробників направити свій потенціал на користь Сил оборони.

"Завдання далі - масштабувати досвід у сфері БПЛА на інші напрями військових інновацій. Запустити "Армію РЕБу" та "Армію роботів". Наша команда готова співпрацювати з кожним, хто зможе допомогти технологічному підсиленню фронту", - підкреслив Федоров.

Виробництво дронів в Україні

Під час повномасштабного вторгнення питання дронів стало одним із найважливіших на фронті. Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що ЗСУ наразі розпоряджаються понад 20 новими найменуванями дронів українського виробництва.

Крім цього, через спрощення процедур для розробників та виробників озброєння та військової техніки, в Україні стався справжній бум виробництва дронів.

Додамо, що дивлячись на ситуацію в Україні, Тайвань заявив про стрімке нарощування виробництва дронів для захисту у разі війни з Китаєм.

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