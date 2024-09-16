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ЗСУ за добу знищили ворожу РСЗВ, десятки дронів і майже 1100 окупантів

Фото: український військовий (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Едуард Ткач

За останню добу з 15 на 16 вересня втрати РФ у війні проти України склали 1060 військових. Крім того, ЗСУ знищили ворожу РСЗВ, 14 артсистем та 29 дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ранковий звіт Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.09.24 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 634 860 (+1060) осіб;
  • танків - 8683 (+3) од.;
  • бойових броньованих машин - 17 071 (+8) од.;
  • артилерійських систем - 18 123 (+14) од.;
  • РСЗВ - 1187 (+1) од.;
  • засоби ППО - 947 од.;
  • літаків - 369 од.;
  • гелікоптерів - 328 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 15 263 (+29) од.;
  • крилатих ракет - 2592 од.;
  • кораблів/катерів - 28 од.;
  • підводних човнів - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 24 712 (+28) од.;
  • спеціальної техніки - 3090 (+6) од.

Нагадаємо, вчора у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ повідомлялося, що станом на 22:00 на фронті протягом доби було зафіксовано 137 бойових зіткнень.

Крім того, у Генштабі уточнили, що найбільша кількість боїв відбувалася на Покровському та Курахівському напрямках.

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