ЗСУ за добу знищили ворожу РСЗВ, десятки дронів і майже 1100 окупантів

Нагадаємо, вчора у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ повідомлялося, що станом на 22:00 на фронті протягом доби було зафіксовано 137 бойових зіткнень.

Крім того, у Генштабі уточнили, що найбільша кількість боїв відбувалася на Покровському та Курахівському напрямках.

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