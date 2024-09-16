ВСУ за сутки уничтожили вражескую РСЗО, десятки дронов и почти 1100 окупантов

Напомним, вчера в вечерней сводке Генштаба ВСУ сообщалось, что по состоянию на 22:00 на фронте на протяжении суток было зафиксировано 137 боевых столкновений.

Кроме того, в Генштабе уточнили, что наибольшее количество боев происходило на Покровском и Кураховском направлениях.

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