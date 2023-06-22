ЗСУ за добу знищили понад три роти росіян та 21 одиницю техніки на Таврійському напрямку

"На Таврійському напрямку активна робота Сил оборони триває. Наші воїни продовжують рухатися вперед і мають успіхи на окремих ділянках", - написав Тарнавський.

Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони Таврійського напрямку протягом доби виконали 1212 вогневих завдань. Втрати ворога вбитими та пораненими склали понад три роти.

Також українці бійці знищили 21 одиницю військової техніки окупантів, зокрема:

3 танки;

6 ББМ (БМП, МТЛБ);

БПЛА "Zala";

БПЛА "Орлан-10";

самохідна артилерійська установка 2С9 "Нона";

РЕБ "Поле-21";

РЛС "Зоопарк";

автомобільна техніка.

Окрім того, було знищено два місця зберігання боєприпасів ворога.

Успіхи ЗСУ на фронті

Нагадаємо, на початку червня українські військові посилили наступальні дії у Запорізькій області. ЗСУ вдалося звільнити вісім населених пунктів у Запорізькій та Донецькій області. Крім того, наші захисники мають успіхи на флангах на Бахмутському напрямку.

За останніми даними Генштабу, Сили оборони продовжують наступ на Мелітопольському, Бердянському та Лиманському напрямках. Важкі бої ведуться на Лиманському напрямку.

Також, раніше повідомлялося, що українські військові просунулись до 1 км на Таврійському напрямку.