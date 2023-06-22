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ВСУ за сутки уничтожили более трех рот россиян и 21 единицу техники на Таврическом направлении

Фото: ВСУ за сутки уничтожили более трех рот россиян и 21 единицу техники на Таврическом направлении (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Украинские военные за сутки ликвидировали более трех рот российских оккупантов и поразили 21 единицу вражеской техники на Таврическом направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александра Тарнавского.

"На Таврическом направлении активная работа Сил обороны продолжается. Наши воины продолжают двигаться вперед и преуспевают на отдельных участках", - написал Тарнавский.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Таврического направления в течение суток выполнили 1212 огневых задач. Потери врага убитыми и ранеными составили более трех рот.

Также украинцы бойцы уничтожили 21 единицу военной техники оккупантов, в частности:

  • 3 танка;
  • 6 ББМ (БМП, МТЛБ);
  • БПЛА "Zala";
  • БПЛА "Орлан-10";
  • самоходная артиллерийская установка 2С9 "Нона";
  • РЭБ "Поле-21";
  • РЛС "Зоопарк";
  • автомобильная техника.

Кроме того, было уничтожено два места хранения боеприпасов врага.

Успехи ВСУ на фронте

Напомним, в начале июня украинские военные ужесточили наступательные действия в Запорожской области. ВСУ удалось освободить восемь населенных пунктов в Запорожской и Донецкой области. Кроме того, наши защитники преуспевают на флангах на Бахмутском направлении.

По последним данным Генштаба, Силы обороны продолжают наступление на Мелитопольском, Бердянском и Лиманском направлениях. Тяжелые бои ведутся на Лиманском направлении.

Также ранее сообщалось, что украинские военные продвинулись до 1 км на Таврическом направлении.

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