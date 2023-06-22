ВСУ за сутки уничтожили более трех рот россиян и 21 единицу техники на Таврическом направлении

Украинские военные за сутки ликвидировали более трех рот российских оккупантов и поразили 21 единицу вражеской техники на Таврическом направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александра Тарнавского.
"На Таврическом направлении активная работа Сил обороны продолжается. Наши воины продолжают двигаться вперед и преуспевают на отдельных участках", - написал Тарнавский.
Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Таврического направления в течение суток выполнили 1212 огневых задач. Потери врага убитыми и ранеными составили более трех рот.
Также украинцы бойцы уничтожили 21 единицу военной техники оккупантов, в частности:
Кроме того, было уничтожено два места хранения боеприпасов врага.
Успехи ВСУ на фронте
Напомним, в начале июня украинские военные ужесточили наступательные действия в Запорожской области. ВСУ удалось освободить восемь населенных пунктов в Запорожской и Донецкой области. Кроме того, наши защитники преуспевают на флангах на Бахмутском направлении.
По последним данным Генштаба, Силы обороны продолжают наступление на Мелитопольском, Бердянском и Лиманском направлениях. Тяжелые бои ведутся на Лиманском направлении.
Также ранее сообщалось, что украинские военные продвинулись до 1 км на Таврическом направлении.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.