UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

ЗСУ за добу знищили понад 700 окупантів і 8 танків: Генштаб оновив втрати ворога

Фото: Українські воїни за добу ліквідували ще 710 окупантів (zsu.gov.ua)
Автор: Олег Васьків

Українські захисники за останню добу знищили ще 710 окупантів. Всього з початку повномасштабного вторгнення РФ втратила вже 159 800 своїх військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника станом на 13 березня орієнтовно склали:

  • особового складу - 159 800 (+710) осіб ліквідовано;
  • танків - 3 474 (+8) одиниць;
  • бойових броньованих машин - 6 774 (+5) одиниць;
  • артилерійських систем - 2 503 (+16) одиниці;
  • РСЗВ - 493 (+0) одиниці;
  • засоби ППО - 259 (+0) одиниць;
  • літаків - 304 (+0) одиниці;
  • гелікоптерів - 289 (+0) одиниць;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2 109 (+1) одиниць;
  • крилаті ракети - 907 (+0) одиниць;
  • кораблі / катери - 18 (+0) одиниць;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 5 354 (+6) одиниці;
  • спеціальна техніка - 251 (+9) одиниця.

Нагадаємо, 12 березня українські воїни відбили понад 100 атак російських окупантів на п'ятьох напрямках.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Генштаб ВСУВійна Росії проти України