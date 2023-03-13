ЗСУ за добу знищили понад 700 окупантів і 8 танків: Генштаб оновив втрати ворога

Українські захисники за останню добу знищили ще 710 окупантів. Всього з початку повномасштабного вторгнення РФ втратила вже 159 800 своїх військових.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника станом на 13 березня орієнтовно склали:
Нагадаємо, 12 березня українські воїни відбили понад 100 атак російських окупантів на п'ятьох напрямках.
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