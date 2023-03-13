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ВСУ за сутки уничтожили более 700 окупантов и 8 танков: Генштаб обновил потери врага

Фото: Украинские воины за сутки ликвидировали еще 710 окупантов (zsu.gov.ua)
Автор: Олег Васкив

Украинские защитники за последние сутки уничтожили еще 710 окупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения РФ потеряла уже 159 800 своих военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника по состоянию на 13 марта ориентировочно составили:

  • личного состава - 159 800 (+710) человек ликвидировано;
  • танков - 3 474 (+8) единиц;
  • боевых бронированных машин - 6 774 (+5) единиц;
  • артиллерийских систем - 2 503 (+16) единицы;
  • РСЗО - 493 (+0) единицы;
  • средства ПВО - 259 (+0) единиц;
  • самолетов - 304 (+0) единицы;
  • вертолетов - 289 (+0) единиц;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 2 109 (+1) единиц;
  • крылатые ракеты - 907 (+0) единиц;
  • корабли/катера - 18 (+0) единиц;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 5 354 (+6) единицы;
  • специальная техника - 251 (+9) единица.

Напомним, 12 марта украинские воины отбили более 100 атак российских оккупантов на пяти направлениях.

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