ВСУ за сутки уничтожили более 700 окупантов и 8 танков: Генштаб обновил потери врага

Украинские защитники за последние сутки уничтожили еще 710 окупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения РФ потеряла уже 159 800 своих военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника по состоянию на 13 марта ориентировочно составили:
Напомним, 12 марта украинские воины отбили более 100 атак российских оккупантов на пяти направлениях.
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