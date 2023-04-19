ЗСУ за добу знищили понад 600 окупантів, 12 ББМ та 23 БПЛА

За даними на ранок середи, 19 квітня, українські військові ліквідували за добу 620 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 183 750 військових. Крім того, ЗСУ знищили 16 автомобільної техніки, 12 ББМ та 23 БПЛА.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштаба ЗСУ.

Як повідомлялось, українські військові минулої доби збили дві ворожі розвідувальні БПЛА ("Орлан-10" і "Суперкам"), а також 8 ударних безпілотників, серед яких 7 – типу "Шахед-136" та 1 "Ланцет".

Крім того, російські війська риють окопи та будують оборонні споруди на Запорізькому та Херсонському напрямках, де ЗСУ готують можливий контрнаступ.

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