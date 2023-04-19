ВСУ за сутки уничтожили больше 600 оккупантов, 12 ББМ и 23 БПЛА

По данным на утро среды, 19 апреля, украинские военные ликвидировали за сутки 620 российских солдат, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 183750 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 16 автомобильной техники, 12 ББМ и 23 БПЛА.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Как сообщалось, украинские военные за прошедшие сутки сбили два вражеских разведывательных БПЛА ("Орлан-10" и "Суперкам"), а также 8 ударных беспилотников, среди которых 7 – типа "Шахед-136" и 1 "Ланцет".

Кроме того, российские войска роют окопы и строят оборонительные сооружения на Запорожском и Херсонском направлениях, где ВСУ готовят возможное контрнаступление.

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