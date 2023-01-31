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ЗСУ за добу знищили п'ять легкомоторних човнів із ворожими ДРГ

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Вівторок 31 січня 2023 13:30
ЗСУ за добу знищили п'ять легкомоторних човнів із ворожими ДРГ Фото: ЗСУ за добу знищили п'ять легкомоторних човнів із ворожими ДРГ (facebook.com/MinistryofDefence.UA)
Автор: Руслан Гаращенко

Росіяни активізували діяльність диверсантів. Тільки за останню добу ЗСУ знищили п'ять легкомоторних човнів із ворожими ДРГ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

"Ворог активізував діяльність своїх диверсійно-розвідувальних груп у районі островів у гирлі Дніпра. За останню добу Сили оборони України знищили як мінімум п'ять легкомоторних човнів з такими групами супротивника", - розповіли у Генштабі.

Нагадаємо, за минулий тиждень, із 23 по 29 січня, українські військові ліквідували 5400 російських солдатів. Також ЗСУ вдалося знищити катер, 13 одиниць авіації, 437 одиниць озброєння та військової техніки.

Крім того, як повідомлялося сьогодні вранці, втрати Росії у війні в Україні сягнули 127 з половиною тисяч солдатів.

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Збройні сили України ДРГ Війна в Україні
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