Втрати Росії у війні в Україні досягли 127 з половиною тисяч солдатів, - Генштаб
Фото: Генштаб ЗСУ оновив дані щодо втрат РФ в Україні на 31 січня (Getty images)
За даними на ранок вівторка, 31 січня, українські військові ліквідували за добу 850 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 127 500 військових.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштаба ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 31.01.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 127500 (+850) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3201 (+0) од,
- бойових броньованих машин - 6378 (+9) од,
- артилерійських систем - 2197 (+1) од,
- РСЗВ - 454 (+1) од,
- засоби ППО - 221 (+0) од,
- літаків - 293 (+0) од,
- гелікоптерів - 284 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1951 (+4),
- крилаті ракети - 796 (+0),
- кораблі /катери - 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 5048 (+7) од,
- спеціальна техніка - 200 (+1).
Як повідомлялося, за даними Генштабу, росіяни продовжують вести наступальні дії на Лиманському та Бахмутському напрямках, зазнавши великих втрат. Ведуть безуспішні наступальні дії в Авдіївському та Новопавлівському напрямках. На Куп'янському та Запорізькому напрямках – обороняють раніше захоплені рубежі.
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