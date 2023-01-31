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Втрати Росії у війні в Україні досягли 127 з половиною тисяч солдатів, - Генштаб

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Україна, Вівторок 31 січня 2023 08:14
Втрати Росії у війні в Україні досягли 127 з половиною тисяч солдатів, - Генштаб Фото: Генштаб ЗСУ оновив дані щодо втрат РФ в Україні на 31 січня (Getty images)
Автор: Наталія Гурковська

За даними на ранок вівторка, 31 січня, українські військові ліквідували за добу 850 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 127 500 військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштаба ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 31.01.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 127500 (+850) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3201 (+0) од,
  • бойових броньованих машин - 6378 (+9) од,
  • артилерійських систем - 2197 (+1) од,
  • РСЗВ - 454 (+1) од,
  • засоби ППО - 221 (+0) од,
  • літаків - 293 (+0) од,
  • гелікоптерів - 284 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1951 (+4),
  • крилаті ракети - 796 (+0),
  • кораблі /катери - 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 5048 (+7) од,
  • спеціальна техніка - 200 (+1).

Як повідомлялося, за даними Генштабу, росіяни продовжують вести наступальні дії на Лиманському та Бахмутському напрямках, зазнавши великих втрат. Ведуть безуспішні наступальні дії в Авдіївському та Новопавлівському напрямках. На Куп'янському та Запорізькому напрямках – обороняють раніше захоплені рубежі.

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