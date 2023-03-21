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ЗСУ за добу знищили майже тисячу росіян та 15 танків: Генштаб оновив втрати ворога

Фото: ЗСУ за добу знищили 960 росіян та 15 танків (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Українські захисники за останню добу знищили ще 960 окупантів. Всього з початку повномасштабного вторгнення РФ втратила вже 166 570 своїх військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника станом на 21 березня орієнтовно склали:

  • особового складу - 166 570 (+960) осіб ліквідовано;
  • танків - 3 552 (+15) одиниці;
  • бойових броньованих машин - 6 879 (+10) одиниць;
  • артилерійських систем - 2 586 (+9) одиниць;
  • РСЗВ - 507 (+0) одиниць;
  • засоби ППО - 270 (+0) одиниць;
  • літаків - 305 (+0) одиниць;
  • гелікоптерів - 290 (+0) одиниць;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2 167 (+7) одиниць;
  • крилаті ракети - 907 (+0) одиниць;
  • кораблі / катери - 18 (+0) одиниць;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 5 428 (+12) одиниць;
  • спеціальна техніка - 266 (+1) одиниць.

Нагадаємо, 20 березня ЗСУ відбили 120 атак росіян на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках.

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Генштаб ВСУВійна Росії проти України