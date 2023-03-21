ВСУ за сутки уничтожили около тысячи россиян и 15 танков: Генштаб обновил потери врага

Украинские защитники за последние сутки уничтожили еще 960 окупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения РФ потеряла уже 166 570 своих военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника по состоянию на 21 марта ориентировочно составили:
Напомним, 20 марта ВСУ отбили 120 атак россиян на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях.
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