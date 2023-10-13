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ЗСУ за добу знищили майже 800 росіян та 80 одиниць техніки на Таврійському напрямку

Фото: українські військові (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

На Таврійському напрямку зростають втрати російської армії в особовому складі. Зокрема, за минулу добу українські бійці знищили майже 800 окупантів та 80 одиниць військової техніки ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram командувача оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" генерала Олександра Тарнавського.

За його словами, протягом минулої доби ворог завдав 27 авіаційних ударів, провів 49 бойових зіткнень та здійснив 831 артобстріл.
 
Водночас підрозділи ракетних військ та артилерії зі складу ОСУВ "Таврія" протягом доби виконали 1589 вогневих завдань.
 
Загальні втрати ворога склали 786 осіб.

Також українські бійці знищили 80 одиниць військової техніки противника, зокрема:

  • 13 танків;
  • 34 ББМ;
  • 17 артилерійських систем;
  • 3 ПТРК;
  • 1 СПГ;
  • 1 засіб ППО;
  • 6 БПЛА;
  • 5 автомобілів.

Окрім того, було знищено 4 склади боєприпасів ворога.

Втрати Росії в Україні

За даними Генштабу, Сили оборони України минулої доби ліквідували понад тисячу російських окупантів. Також військові ЗСУ "відмінусували" у ворожій армії ще 26 танків, 49 ББМ та 44 артилерійських систем.

Варто зазначити, що Росія офіційно не розкриває втрати своєї армії у війні проти України. При цьому опозиційні російські ЗМІ встановили поіменний список з понад 30 тисяч російських військових, які загинули на фронті.

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