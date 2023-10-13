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ВСУ за сутки уничтожили около 800 россиян и 80 единиц техники на Таврическом направлении

Фото: украинские военные (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

На Таврическом направлении возрастают потери российской армии в личном составе. В частности, за прошедшие сутки украинские бойцы уничтожили около 800 оккупантов и 80 единиц военной техники врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" генерала Александра Тарнавского.

По его словам, за прошедшие сутки враг нанес 27 авиационных ударов, провел 49 боевых столкновений и совершил 831 артобстрел.

В то же время, подразделения ракетных войск и артиллерии из состава ОСУВ "Таврия" в течение суток выполнили 1589 огневых задач.

Общие потери врага составили 786 человек.

Также украинские бойцы уничтожили 80 единиц военной техники противника, в том числе:

  • 13 танков;
  • 34 ББМ;
  • 17 артиллерийских систем;
  • 3 ПТРК;
  • 1 СПГ;
  • 1 средство ПВО;
  • 6 БПЛА;
  • 5 автомобилей.

Кроме того, были уничтожены 4 склада боеприпасов врага.

Потери России в Украине

По данным Генштаба, Силы обороны Украины за прошедшие сутки ликвидировали более тысячи российских оккупантов. Также военные ВСУ "отминусовали" во вражеской армии еще 26 танков, 49 ББМ и 44 артиллерийских системы.

Следует отметить, что Россия официально не раскрывает потери своей армии в войне против Украины. При этом оппозиционные российские СМИ установили поименный список из более чем 30 тысяч российских военных, погибших на фронте.

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