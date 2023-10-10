ВСУ за сутки уничтожили около 200 россиян и два склада боеприпасов на Таврическом направлении

Украинские военные за прошедшие сутки ликвидировали около 200 российских оккупантов и уничтожили два склада боеприпасов и технику врага на Таврическом направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления.

Силы обороны продолжают ведение обороны на юге Украины и наступательную операцию на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, постепенно освобождают украинские территории.

За прошедшие сутки враг нанес 19 авиационных ударов, провел 26 боевых столкновений. Кроме того, россияне совершили 705 артобстрелов.

На Авдеевском и Марьинском направлениях враг совершил более 15 неудачных атак в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.

На Шахтерском направлении украинские воины отразили атаку врага возле Старомайорского Донецкой области.

В Запорожском направлении наши защитники сдерживают врага в районе Левадного Запорожской области.

Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам потнри в живой силе и технике, закрепляются на занятых рубежах и истощают врага.

Потери врага

Подразделения ракетных войск и артиллерии из состава ОСУО "Таврия" в течение суток выполнили 1415 огневых задач.

Общие потери армии РФ составили 169 человек.

Также украинские бойцы уничтожили семь единиц военной техники россиян. В частности, 1 танк, 3 артиллерийские системы, 3 единицы автомобильной техники.

Кроме того, было уничтожено 2 склада боеприпасов врага.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба ВСУ в утренней сводке, за прошедшие сутки произошло 39 боевых столкновений на фронтах. Украинские военные держат оборону на востоке и юге и проводят наступательные операции на Мелитопольском и Бахмутском направлениях.

Согласно отчету Института изучения войны (ISW), украинские войска добились успехов вблизи Клещиевки и Андреевки на Бахмутском направлении и в районе Вербового в Запорожской области.

Украинские военные ликвидировали за прошедшие сутки еще 450 российских оккупантов. Силы обороны также уничтожили дополнительно 6 танков, 7 артиллерийских систем и 17 беспилотников противника.