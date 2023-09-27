ЗСУ за добу знищили майже 200 росіян та 46 одиниць техніки на Таврійському напрямку

Сили оборони продовжують ведення оборони на півдні України та наступальної операції на Мелітопольському напрямку. Бійці ЗСУ знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території та закріплюються на досягнутих рубежах.

Досі залишається високою загроза застосування противником ракетного озброєння та безпілотних літальних апаратів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури.

На Авдіївському напрямку Сили оборони відбили атаки противника в районі населеного пункту Сєверне Донецької області.

На Мар’їнському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Мар’їнки Донецької області, де протягом минулої доби здійснив 13 невдалих спроб витіснити підрозділи ЗСУ із займаних позицій.

На Шахтарському напрямку наші захисники продовжують тримати оборону на зайнятих рубежах, захищають нашу землю від окупантів.

На Запорізькому напрямку українські воїни відбили атаку противника в районі південніше Новодарівки Запорізької області.

Втрати ворога

Загальні втрати ворога склали 145 осіб (безповоротні - 41, поранені - 102, полон - 2).

Також українські бійці знищили 46 одиниць військової техніки противника. Зокрема, 2 ББМ, 5 артилерійських систем та мінометів, 29 БПЛА, 8 одиниць автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки.

Окрім того, було знищено 8 складів боєприпасів ворога.

Нагадаємо, що раніше командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" генерал Олександр Тарнавський анонсував гарні новини на Таврійському напрямку.

Ситуація на фронті

За даними Генштаба, українські бійці продовжують наступати на Мелітопольському та Бахмутському напрямках. ЗСУ завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці.

Зокрема, як вказується у звіті Інституту вивчення війни, ЗСУ досягли успіху поблизу Іванівського, Кліщіївки, Орадівки та Зайцевого Донецької області. Також українські сили просунулися на заході Запорізької області.

Також ЗСУ продовжували наступальні дії на Мелітопольському напрямку. Своєю чергою, Росія намагалась контратакувати біля Куп'янська Харківської області.

Втрати Росії у війні в Україні на ранок середи, 27 вересня, склали 320 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 276 990 військових. Крім того, ЗСУ знищили 38 артсистем і 24 дрони.