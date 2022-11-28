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ВСУ за сутки уничтожили командный пункт и 3 склада оккупантов

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Понедельник 28 ноября 2022 03:49
ВСУ за сутки уничтожили командный пункт и 3 склада оккупантов Фото: ВСУ уничтожили командный пункт и 3 склада оккупантов (zsu.gov.ua)
Автор: Олег Васкив

ВСУ продолжают демилитаризировать российских оккупантов по всем направлениям линии фронта. Наши воины 27 ноября нанесли мощные удары по врагу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram спикера Одесской ОВА Сергея Братчука.

По данным пресс-секретаря областной военной администрации, в течение суток Россия потеряла:

  • склад с БК - в Херсонском районе;
  • склад с БК - в Скадовском районе Херсонской области;
  • склад с БК - в Васильевском районе Запорожской области.

"А в Скадовском районе еще и подтвердилось уничтожение вражеского командного пункта", - добавил Братчук.

Напомним, украинские военные нанесли удар по враждебному объекту под Сватовым Луганской области, где находились десятки оккупантов.

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