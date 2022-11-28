ВСУ за сутки уничтожили командный пункт и 3 склада оккупантов

ВСУ продолжают демилитаризировать российских оккупантов по всем направлениям линии фронта. Наши воины 27 ноября нанесли мощные удары по врагу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram спикера Одесской ОВА Сергея Братчука.