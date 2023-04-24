ЗСУ за добу знищили 660 окупантів, 8 танків та 11 БПЛА
За даними на ранок понеділка, 24 квітня, українські військові ліквідували за добу 660 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 187 080 військових. Крім того, ЗСУ знищили по 8 танків та ББМ та 11 БПЛА.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштаба ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.04.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 187080 (+660) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3683 (+8) од,
- бойових броньованих машин - 7139 (+8) од,
- артилерійських систем - 2849 (+12) од,
- РСЗВ - 539 (+0) од,
- засоби ППО - 289 (+0) од,
- літаків - 308 (+0) од,
- гелікоптерів - 294 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2413 (+11),
- крилаті ракети - 911 (+0),
- кораблі /катери - 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 5753 (+23) од,
- спеціальна техніка - 339 (+0)
Як повідомлялося, основні зусилля противник зосереджується на наступі на Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. ЗСУ відбили близько 60 атак противника, найзапекліші бої продовжуються за Бахмут та Мар'їнку.
Зазначимо, як писало РБК-Україна, через одержимість РФ у тактичних наступальних операціях російські сили виявилися погано підготовленими до широкомасштабного контрнаступу України.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.