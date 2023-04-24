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ЗСУ за добу знищили 660 окупантів, 8 танків та 11 БПЛА

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Україна, Понеділок 24 квітня 2023 08:18
ЗСУ за добу знищили 660 окупантів, 8 танків та 11 БПЛА Фото: Генштаб ЗСУ оновив дані щодо втрат РФ в Україні на 24 квітня (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

За даними на ранок понеділка, 24 квітня, українські військові ліквідували за добу 660 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 187 080 військових. Крім того, ЗСУ знищили по 8 танків та ББМ та 11 БПЛА.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштаба ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.04.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 187080 (+660) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3683 (+8) од,
  • бойових броньованих машин - 7139 (+8) од,
  • артилерійських систем - 2849 (+12) од,
  • РСЗВ - 539 (+0) од,
  • засоби ППО - 289 (+0) од,
  • літаків - 308 (+0) од,
  • гелікоптерів - 294 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2413 (+11),
  • крилаті ракети - 911 (+0),
  • кораблі /катери - 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 5753 (+23) од,
  • спеціальна техніка - 339 (+0)

Як повідомлялося, основні зусилля противник зосереджується на наступі на Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. ЗСУ відбили близько 60 атак противника, найзапекліші бої продовжуються за Бахмут та Мар'їнку.

Зазначимо, як писало РБК-Україна, через одержимість РФ у тактичних наступальних операціях російські сили виявилися погано підготовленими до широкомасштабного контрнаступу України.

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