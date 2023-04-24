ЗСУ за добу знищили 660 окупантів, 8 танків та 11 БПЛА

За даними на ранок понеділка, 24 квітня, українські військові ліквідували за добу 660 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 187 080 військових. Крім того, ЗСУ знищили по 8 танків та ББМ та 11 БПЛА.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштаба ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.04.23 орієнтовно склали:

Як повідомлялося, основні зусилля противник зосереджується на наступі на Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. ЗСУ відбили близько 60 атак противника, найзапекліші бої продовжуються за Бахмут та Мар'їнку.

Зазначимо, як писало РБК-Україна, через одержимість РФ у тактичних наступальних операціях російські сили виявилися погано підготовленими до широкомасштабного контрнаступу України.

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