Війська РФ погано підготовлені до контрнаступу ЗСУ: в ISW назвали причину

Російські війська продовжують віддавати перевагу невеликим фронтовим атакам, щоб отримати тактичні успіхи на обмежених ділянках фронту. Ці дрібномасштабні атаки не вимагають особливого залучення можливостей командування. А ось оборонні маневри проти широкомасштабного контрнаступу є набагато складнішими і вимагатимуть залучення та ретельне відпрацювання командуванням та управлінням великих підрозділів та великих територій.

ЗСУ визначатиме час і місця, в яких точитимуться бої, і, ймовірно, здійснюватимуть натиск на набагато ширші території, ніж сектори атаки, на яких зазвичай зосереджувалися російські командири. Росіянам, ймовірно, доведеться покладатися на всі свої частини та підрозділи, які воюють, а не на обрану групу, і, швидше за все, доведеться координувати оборонні операції всіх своїх підрозділів одночасно Досвід бойових дій, який мають більшість російських тактичних і навіть оперативних командирів, навряд чи дасть змогу добре підготуватися до викликів, з якими вони можуть зіткнутися.

Більшість російських підрозділів на важливих ділянках фронту було укомплектовано мобілізованими військовослужбовцями, які не мали досвіду оборони або відходу від механізованого багатобригадного наступу. Вони навряд чи будуть емоційно чи інтелектуально готові відповісти на такий напад. Надійна оборона та ретроградне відведення також, ймовірно, будуть ускладнені поширеними та ендемічними проблемами з моральним духом і дисципліною російських сил. ISW повідомляв про багато випадків, коли військовослужбовці на різних ділянках фронту скаржилися на умови в їхніх підрозділах, жорстоке поводження з боку командирів, зневажливе ставлення командування до втрат і дезертирства.