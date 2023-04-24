ВСУ за сутки уничтожили 660 оккупантов, 8 танков и 11 БПЛА
По данным на утро понедельника, 24 апреля, украинские военные ликвидировали за сутки 660 российских солдат, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 187080 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили по 8 танков и ББМ и 11 БПЛА.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 24.04.23 ориентировочно составили:
- личного состава - около 187080 (+660) человек ликвидировано,
- танков ‒ 3683 (+8) ед,
- боевых бронированных машин - 7139 (+8) ед,
- артиллерийских систем - 2849 (+12) ед,
- РСЗО - 539 (+0) ед,
- средства ПВО - 289 (+0) ед,
- самолетов - 308 (+0) ед,
- вертолетов - 294 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 24013 (+11),
- крылатые ракеты - 911 (+0),
- корабли /катера - 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 5753 (+23) ед,
- специальная техника - 339 (+0)
Как сообщалось, основные усилия противник сосредотачивается на наступлении на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. ВСУ отразили около 60 атак противника, самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку.
Отметим, как писало РБК-Украина, из-за одержимости РФ в тактических наступательных операциях российские силы оказались плохо подготовленными к широкомасштабному контрнаступлению Украины.
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