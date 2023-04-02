Темпи російських штурмів у районі Бахмута суттєво знизилися: карти боїв ISW

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Ситуація у Луганській та Харківській областях

Російські війська здійснили обмежені наземні атаки на лінії Сватове-Кремінна 1 квітня. Український Генштаб повідомив, що російські війська вели невдалі наступальні дії поблизу Кремінної ( за 21 км на північний захід від Креміної біля Червонопопівки та Макіївки і в межах 20 км на південь від Кремінної біля Діброви, Григорівки, Білогорівки та Верхньокам'янського).

Геолокаційні кадри, опубліковані 31 березня та 1 квітня, показали, що українські сили здійснили обмежене просування на захід від Червонопопівки та на північний схід від Верхньокам’янського. У Луганській обласній військовій адміністрації заявили, що найбільш інтенсивні бої точилися біля Білогорівки.

Речник Східного угруповання військ України полковник Сергій Череватий розповів, що російські сили, які діють на Куп'янсько-Лиманському напрямку, сформовані переважно з мобілізованого особового складу десантно-мотострілкових підрозділів та підрозділів 2-го армійського корпусу "ЛНР".

Бої у Донецькій області

1 квітня російські війська не досягли жодних підтверджених досягнень у Бахмуті та його околицях. Нещодавно в районі Бахмута випав сильний сніг, і погодні умови могли уповільнити просування росіян у місті.

У Генштабі України повідомляли, що російські війська продовжували штурм самого Бахмута та вели безуспішні наступальні операції в районі Богданівки (6 км на північний захід від Бахмута) та Іванівського (6 км на захід від Бахмута).

Речник Східного угруповання військ України полковник Сергій Череватий інформував, що в районі Бахмута відбулося 25 бойових зіткнень, а темпи російського штурму продовжують знижуватися порівняно з двотижневою давниною.

Череватий заявив, що російські сили продовжують перегрупування в районі Бахмута, і ISW раніше оцінювали, що російські війська можуть вирішити повторно залучити особовий склад і ресурси після перегрупування, щоб збільшити темп наступу в Бахмуті та навколо нього.

1 квітня російські війська продовжували наступ вздовж лінії фронту Авдіївка-Донецьк. Геолокаційні кадри, опубліковані 1 квітня, показують, що українські війська, ймовірно, досягли незначних успіхів на північний схід від Водяного (8 км на південний захід від Авдіївки).

Український Генштаб повідомив, що російські війська вели безуспішні наступальні дії в районі Авдіївки, Новобахмутівки (14 км на північний захід від Авдіївки), а також у 27 км на південний захід від Авдіївки поблизу Сіверного, Первомайського та Мар’їнки.

Український Генштаб 1 квітня повідомив, що російські війська здійснили близько 20 штурмів у районі Мар’їнки з приблизно 70, які вони провели по всій Україні. Відносно високі темпи російських наступальних операцій навколо Мар’їнки, ймовірно, відволікають живу силу та ресурси, які російські сили інакше могли б залучити до своїх останніх спроб активізувати операції в районі Авдіївки.

Ймовірно, російські війська відвернули частину особового складу та ресурсів від Бахмута та, ймовірно, вирішили не відновлювати наступальні операції на Вугледар (30 км на південний захід від міста Донецьк), щоб активізувати операції в районі Авдіївки в надії оточити населений пункт.

Однак російські наступальні операції в районі Мар’їнки не сприяють зусиллям Росії оточити Авдіївку, і російським військам доведеться просунутися далеко за межі Мар’їнки, щоб наступальні дії призвели до значних операцій чи навіть тактичних успіхів. Російські війська намагалися захопити Мар’їнку з початку повномасштабного вторгнення в Україну і з того часу просунулися лише приблизно на два кілометри вглиб населеного пункту.

1 квітня російські війська не здійснювали жодних підтверджених наземних атак у західній частині Донецької області.

"Південна вісь"

Російські війська продовжували розбудовувати оборону на окупованому півдні України.

"Радіо Свобода" опублікувала супутникові знімки, які показують, що російські війська побудували нові укріплення в Криму з початку 2023 року.

На знімках видно, що російські війська збудували оборону за адміністративним кордоном біля КПП "Армянськ", на Перекопському перешийку, на пляжах Євпаторії та вздовж траси E97 і E105.

Супутникові знімки, опубліковані 1 квітня, показують, що російські війська з початку 2023 року укріпили аеропорт Бердянськ траншеями та "зубами дракона", а також будували оборону вздовж дороги, що веде до аеропорту.

Російські війська продовжують розбудовувати оборону в тилових районах лінії фронту, що свідчить про те, що російські війська можуть бути стурбовані своєю здатністю утримувати окуповані території на півдні України.