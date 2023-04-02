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ВСУ за сутки уничтожили 560 оккупантов, 5 ББМ и 1 БПЛА

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Украина, Воскресенье 02 апреля 2023 08:18
ВСУ за сутки уничтожили 560 оккупантов, 5 ББМ и 1 БПЛА Фото: Генштаб ВСУ обновил данные по потерям РФ в Украине на 2 апреля (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

По данным на утро воскресенья, 2 апреля, украинские военные ликвидировали за сутки 560 российских солдат, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 174550 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 2 танка, 5 ББМ и 1 БПЛА.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 02.04.23 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 174550 (+560) человек ликвидировано,
  • танков - 3618 (+2) ед,
  • боевых бронированных машин - 6986 (+5) ед,
  • артиллерийских систем - 2687 (+4) ед,
  • РСЗО - 527 (+0) ед,
  • средства ПВО - 279 (+0) ед,
  • самолетов - 306 (+0) ед,
  • вертолетов - 291 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 2249 (+1),
  • крылатые ракеты - 911 (+0),
  • корабли /катера - 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 5537 (+9) ед,
  • специальная техника - 296 (+0)

Как сообщалось, ВСУ продолжают уничтожать российских оккупантов. Несмотря на большие потери в живой силе и технике, враг не прекращает наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Кроме того, в районе Бахмута в течение 1 апреля произошло 25 боевых столкновений. Темпы российского штурма продолжают снижаться по сравнению с двухнедельной давностью.

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