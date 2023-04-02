ВСУ за сутки уничтожили 560 оккупантов, 5 ББМ и 1 БПЛА
По данным на утро воскресенья, 2 апреля, украинские военные ликвидировали за сутки 560 российских солдат, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 174550 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 2 танка, 5 ББМ и 1 БПЛА.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 02.04.23 ориентировочно составили:
- личного состава - около 174550 (+560) человек ликвидировано,
- танков - 3618 (+2) ед,
- боевых бронированных машин - 6986 (+5) ед,
- артиллерийских систем - 2687 (+4) ед,
- РСЗО - 527 (+0) ед,
- средства ПВО - 279 (+0) ед,
- самолетов - 306 (+0) ед,
- вертолетов - 291 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 2249 (+1),
- крылатые ракеты - 911 (+0),
- корабли /катера - 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 5537 (+9) ед,
- специальная техника - 296 (+0)
Как сообщалось, ВСУ продолжают уничтожать российских оккупантов. Несмотря на большие потери в живой силе и технике, враг не прекращает наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.
Кроме того, в районе Бахмута в течение 1 апреля произошло 25 боевых столкновений. Темпы российского штурма продолжают снижаться по сравнению с двухнедельной давностью.
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