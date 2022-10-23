ЗСУ за добу знищили 4 склади ворога на півдні

ЗСУ продовжують контролювати ситуацію на Південнобузькому напрямку. Наші воїни протягом 22 жовтня знищили майже півсотні російських окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь".
Штурмова та армійська авіація протягом бойового дня завдала 5 ударів по районах зосередження озброєння та техніки, живої сили й систем протиповітряної оборони противника.
Водночас ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад дві сотні вогневих завдань.
Орієнтовні втрати Росії за добу складають:
Окрім цього, було пошкоджено 3 ворожі одиниці авто-бронетехніки та самохідну крупнокаліберну гаубицю "Мста-С".
Нагадаємо, українські зенітники 22 жовтня збили два російських гелікоптери Ка-52, яких називають "Алігаторами".
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.