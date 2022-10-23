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ВСУ за сутки уничтожили 4 склада врага на юге

Фото: ВСУ уничтожили 4 склада врага на юге (zsu.gov.ua)
Автор: Олег Васкив

ВСУ продолжают контролировать ситуацию в Южнобугском направлении. Наши воины в течение 22 октября уничтожили почти полусотни российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг".

Штурмовая и армейская авиация в течение боевого дня нанесла 5 ударов по районам сосредоточения вооружения и техники, живой силы и систем противовоздушной обороны противника.

В то же время ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено более двухсот огневых задач.

Ориентировочные потери России в сутки составляют:

  • 47 солдат;
  • 2 танка;
  • реактивная система залпового огня "Град";
  • противотанковый ракетный комплекс;
  • 16 единиц автобронетанковой техники;
  • 4 склада с боеприпасами в Первомайском и Бериславском районах.

Кроме этого, были повреждены 3 вражеских единицы авто-бронетехники и самоходная крупнокалиберная гаубица "Мста-С".

Напомним, украинские зенитчики 22 октября сбили два российских вертолета Ка-52, которых называют "Аллигаторами".

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Война России против Украины