ЗСУ за добу знищили 10 безпілотників противника, - Генштаб

Українські військові минулої доби збили дві ворожі розвідувальні БПЛА ("Орлан-10" і "Суперкам"), а також 8 ударних безпілотників, серед яких 7 – типу "Шахед-136" та 1 "Ланцет".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.
У свою чергу, авіація Сил оборони за минулу добу завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу та 2 удари по зенітно-ракетних комплексах супротивника.
Підрозділи ракетних військ та артилерії вразили 3 райони зосередження живої сили, станцію радіоелектронної боротьби та ще один важливий військовий об'єкт противника.
Раніше повідомлялося, що українські оператори сил спецоперацій збили ворожий дрон типу "Гранат-1" біля Бахмута Донецької області.
Також ми писали, що українські сили протиповітряної оборони вчора ввечері, 18 квітня, знищили сім ворожих безпілотників у небі Запорізької та Дніпропетровської областей.
Нагадаємо, нещодавно українські військові з безпілотників знищили російську зенітну установку.
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