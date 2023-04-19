ЗСУ за добу знищили 10 безпілотників противника, - Генштаб

Українські військові минулої доби збили дві ворожі розвідувальні БПЛА ("Орлан-10" і "Суперкам"), а також 8 ударних безпілотників, серед яких 7 – типу "Шахед-136" та 1 "Ланцет".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

У свою чергу, авіація Сил оборони за минулу добу завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу та 2 удари по зенітно-ракетних комплексах супротивника.

Підрозділи ракетних військ та артилерії вразили 3 райони зосередження живої сили, станцію радіоелектронної боротьби та ще один важливий військовий об'єкт противника.