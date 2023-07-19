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ЗСУ за добу знешкодили більше двох рот росіян на Таврійському напрямку

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Середа 19 липня 2023 19:13
ЗСУ за добу знешкодили більше двох рот росіян на Таврійському напрямку Фото: ЗСУ за добу знешкодили понад дві роти росіян на Таврійському напрямку (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Українські військові за добу змогли ліквідувати та поранити понад два роти російських окупантів на Таврійському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на бригадного генерала, командувача оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Олександра Тарнавського в Telegram.

За його словами, на Таврійському напрямку українські захисники вибивають ворога та мають успіх. Зокрема, за добу артилерійські підрозділи виконали 1573 вогневих завдання.

"Втрати ворога вбитими та пораненими склали понад дві роти. Знищено 35 одиниць військової техніки противника", - розповів Тарнавський.

Він уточнив, що серед знищеної техніки:

  • 8 бойових броньованих машин;
  • 3 гаубиці 2А65 "Мста-Б";
  • БПЛА "Орлан-10";
  • самохідна артилерійська установка 2С3 "Акація";
  • 2 гармати 2С5 "Гіацинт-С";
  • 2 гармати 2А36 "Гіацинт-Б";
  • автомобільна техніка.

Також, як зазначив Тарнавський, ЗСУ знищили вісім складів боєприпасів ворога.

Контрнаступ ЗСУ

Нагадаємо, українські військові з початку літа продовжують контрнаступ. Вони зуміли досягти певних успіхів на фронті.

Зокрема, наші захисники деокупували низку населених пунктів на південному сході країни.

Також ЗСУ просуваються на південь і на північ від Бахмута. Там вони зайняли панівні висоти та взяли місто під вогневий контроль.

Більш детально про актуальну ситуацію на фронті можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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