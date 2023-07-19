ua ru
Ср, 19 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

ВСУ за сутки обезвредили более двух рот россиян на Таврическом направлении

Новина українською →
Среда 19 июля 2023 19:13
ВСУ за сутки обезвредили более двух рот россиян на Таврическом направлении Фото: ВСУ за сутки обезвредили более двух рот россиян на Таврическом направлении (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украинские военные за сутки смогли ликвидировать и ранить более двух рот российских оккупантов на Таврическом направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на бригадного генерала, командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александра Тарнавского в Telegram.

По его словам, на Таврическом направлении украинские защитники выбивают врага и имеют успех. В частности, за сутки артиллерийские подразделения выполнили 1573 огневых задачи.

"Потери врага убитыми и ранеными составили более двух рот. Уничтожено 35 единиц военной техники противника", - рассказал Тарнавский.

Он уточнил, что среди уничтоженной техники:

  • 8 боевых бронированных машин;
  • 3 гаубицы 2А65 "Мста-Б";
  • БПЛА "Орлан-10";
  • самоходная артиллерийская установка 2С3 "Акация";
  • 2 пушки 2С5 "Гиацинт-С";
  • 2 пушки 2А36 "Гиацинт-Б";
  • автомобильная техника.

Также, как отметил Тарнавский, ВСУ уничтожили восемь складов боеприпасов врага.

Контрнаступление ВСУ

Напомним, украинские военные с начала лета продолжают контрнаступление. Они смогли достичь определенных успехов на фронте.

В частности, наши защитники деоккупировали ряд населенных пунктов на юго-востоке страны.

Также ВСУ продвигаются южнее и севернее Бахмута. Там они заняли господствующие высоты и взяли город под огневой контроль.

Более детально об актуальной ситуации на фронте можете узнать в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины Война России против Украины Контрнаступление ВСУ
NEWS
Зеленский о ночном ударе России по Одессе: доказывает, что ее мишень - не только Украина
Зеленский о ночном ударе России по Одессе: доказывает, что ее мишень - не только Украина
DAILY
Латинский "фронт". Есть ли у Украины союзники в Южной Америке и кто там за Россию
Дмитрий Левицкийзаместитель шеф-редактора Латинский "фронт". Есть ли у Украины союзники в Южной Америке и кто там за Россию