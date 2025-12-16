ЗСУ за добу відбили понад 250 ворожих атак: Генштаб назвав найгарячіші напрямки

Протягом вівторка, 16 грудня, на фронті відбулося 255 бойових зіткнень. Найбільше ворожих атак зафіксовано на Покровському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.

Російська армія завдала 55 авіаударів, скинувши 127 керованих бомб. Крім цього, окупанти застосували 1964 дрони-камікадзе та здійснили 2869 обстрілів позицій ЗСУ і населених пунктів.

Ситуація на фронтах

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках відбулося 15 бойових зіткнень. Росіяни завдали трьох авіаударів, скинувши вісім керованих бомб. Крім того, РФ здійснила 102 обстріли, зокрема сім - з реактивних систем залпового вогню.

На Південно–Слобожанському напрямку відбулося дев’ять зіткнень у районах населених пунктів Приліпка, Синельникове та у напрямку Ізбицького, Обухівки, Колодязного.

На Куп’янському напрямку ворог атакував 24 рази в бік Куп’янська, Петропавлівки, Кучерівки, Піщаного, Новоплатонівки, Голубівки, Нової Кругляківки. Дотепер триває три боєзіткнення.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 27 ворожих атак у районі Торського та у бік населених пунктів Лиман, Степове, Коровій Яр, Зарічне, Дробишеве, Новоселівка, Ставки, Глущенкове. Досі тривають два боєзіткнення.

На Слов’янському напрямку росіяни чотири рази атакували у районах Сіверська, Серебрянки та у бік Пазено. Зараз триває одне боєзіткнення.

На Краматорському напрямку противник один раз атакував позиції українських захисників у напрямку Бондарного.

На Костянтинівському напрямку за добу відбулося 16 бойових зіткнень. Російські окупанти намагалися атакувати поблизу Плещіївки, Іванопілля, Русиного Яру, Яблунівки та у бік Софіївки.

На Покровському напрямку росіяни здійснили 60 атак у районах населених пунктів Котлине, Удачне та у бік Рівного, Мирнограду, Родинського, Гришиного, Звірового, Сергіївки, Новопавлівки, Філії, Нового Шахового, Дорожнього, Сухецького. Дотепер тривають шість боїв.

Згідно з попередніми даними, на цьому напрямку протягом доби було знешкоджено 220 росіян, з яких 143 - безповоротно. Також ЗСУ знищили три танки, 12 одиниць автомобільної техніки, чотири бойові броньовані машини, один мотоцикл, дев’ять безпілотників, п’ять одиниць спеціальної техніки, два укриття особового складу. Пошкоджено три одиниці автомобільної техніки, РСЗВ БМ-21 "Град" та сім укриттів для особового складу окупантів.

На Олександрівському напрямку українські захисники відбили 20 ворожих атак в районах населених пунктів Зелений Гай, Січневе, Красногірське, Злагода, Рибне та у бік Іванівки, Іскри, Олександрограду, Вербового, Привільного. РФ завдала авіаудару в районі населеного пункту Іванівка.

На Гуляйпільському напрямку відбулось 28 боєзіткнень, в районі населеного пункту Солодке та в бік Варварівки, Гуляйполя. Окупанти завдали авіаударів за допомогою керованих авіаційних бомб по Воздвижівці та Залізничному.

На Оріхівському напрямку російські загарбники здійснили вісім марних спроб атакувати позиції ЗСУ в районах населених пунктів Щербаки, Степове та у напрямках Малої Токмачки, Новоандріївки та Приморського.