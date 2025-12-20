ЗСУ за добу відбили 220 ворожих атак: Генштаб звітував про найгарячіші напрямки

Втрати армії РФ

Нагадаємо, що російські війська продовжують зазнавати серйозних втрат у боях в Україні. Лише за останню добу, з 19 на 20 грудня, противник втратив понад 1 090 військових. Крім того, ЗСУ знищили 37 артилерійських систем, 130 одиниць автотехніки та 346 дронів.

За весь період повномасштабної війни загальні втрати російської армії наблизилися до 1,2 млн осіб. Якщо глава Кремля Володимир Путін продовжить агресію проти України, цей показник може зрости вже найближчими днями.

Також нещодавно ми писали, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що українські підрозділи продовжують тримати північну частину Покровська. Битва за місто триває.