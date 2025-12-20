ЗСУ за добу відбили 220 ворожих атак: Генштаб звітував про найгарячіші напрямки

Сили оборони України відбили понад 200 атак російських загарбників протягом 20 грудня 2025 року. Ворог задіяв авіацію, дрони-камікадзе та реактивні системи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Генерального штабу ЗСУ.
За даними Генштабу, від початку доби відбулося 220 бойових зіткнень. Українські війська продовжують рішуче протистояти спробам ворога просунутися вглиб території країни.
Авіація та дрони: російські окупанти завдали 42 авіаудари, скинувши 101 керовану авіабомбу, а також застосували 1684 дрони-камікадзе. Крім того, ворог здійснив 2467 обстрілів позицій ЗСУ та населених пунктів.
Північно-Слобожанський та Курський напрямки: 9 атак, 59 обстрілів, з яких 4 - із реактивних систем залпового вогню.
Південно-Слобожанський напрямок: 12 атак у районах Сотницький Козачок, Вовчанськ, Приліпка, а також у напрямку Ізбицького й Григорівки. Один бій триває.
Куп’янський напрямок: 6 наступальних дій у районі Степової Новоселівки, у напрямку Нової Кругляківки та Піщаного.
Лиманський напрямок: відбито 13 штурмових дій ворога у районах Рідкодуб, Новоєгорівка, Нововодяне, Зарічне, Середнє, Колодязі, Коровин Яр.
Слов’янський напрямок: 10 атак поблизу Дронівки, Сіверська, Виїмки, Закітного.
Краматорський напрямок: 3 спроби ворога просунутися біля Васюківки, Оріхово-Василівки, Ступочок.
Костянтинівський напрямок: 18 бойових зіткнень, штурми у Олександро-Шультине, Плещіївка, Яблунівка, Русин Яр, Софіївка.
Покровський напрямок: від початку доби ворог атакував 60 разів у районах Никанорівка, Шахове, Мирноград, Родинське, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новосергіївка, Дачне, Новопавлівка.
Втрати окупантів: знешкоджено 128 осіб, з яких 107 безповоротно. Знищено: танк, бойову броньовану машину, 10 автомобілів, 4 термінали супутникового зв’язку, засіб РЕБ, 3 БпЛА та 13 укриттів особового складу ворога.
Олександрівський напрямок: відбито 18 атак у районах Філія, Зелений Гай, Піддубне, Соснівка, Вербове, Степове, Вишневе, Злагода. Один бій триває.
Гуляйпільський напрямок: 13 спроб наступу у Варварівці, Зеленому, Гуляйполі.
Оріхівський напрямок: 3 атаки відбито у районі Щербаків та у напрямку Приморського.
Придніпровський напрямок: 3 безрезультатні спроби наблизитися до позицій біля Антонівського мосту.
Інтенсивність атак свідчить про безперервні спроби РФ прорвати оборону України по всіх напрямках.
Систематичне застосування авіації, дронів-камікадзе та РСЗВ демонструє ескалацію російських наступальних дій. Українські війська ефективно утримують позиції та завдають значних втрат, що підтримує стратегічну стабільність у зоні бойових дій.
Нагадаємо, що російські війська продовжують зазнавати серйозних втрат у боях в Україні. Лише за останню добу, з 19 на 20 грудня, противник втратив понад 1 090 військових. Крім того, ЗСУ знищили 37 артилерійських систем, 130 одиниць автотехніки та 346 дронів.
За весь період повномасштабної війни загальні втрати російської армії наблизилися до 1,2 млн осіб. Якщо глава Кремля Володимир Путін продовжить агресію проти України, цей показник може зрости вже найближчими днями.
Також нещодавно ми писали, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що українські підрозділи продовжують тримати північну частину Покровська. Битва за місто триває.