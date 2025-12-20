ВСУ за сутки отбили 220 вражеских атак: Генштаб отчитывался о самых горячих направлениях

По данным Генштаба, с начала суток произошло 220 боевых столкновений. Украинские войска продолжают решительно противостоять попыткам врага продвинуться вглубь территории страны.

Авиация и дроны: российские оккупанты нанесли 42 авиаудара, сбросив 101 управляемую авиабомбу, а также применили 1684 дроны-камикадзе. Кроме того, враг совершил 2467 обстрелов позиций ВСУ и населенных пунктов.

Северо-Слобожанское и Курское направления: 9 атак, 59 обстрелов, из которых 4 - из реактивных систем залпового огня.

Южно-Слобожанское направление: 12 атак в районах Сотницкий Казачок, Волчанск, Прилепка, а также в направлении Избицкого и Григорьевки. Один бой продолжается.

Купянское направ ление: 6 наступательных действий в районе Степной Новоселовки, в направлении Новой Кругляковки и Песчаного.

Лиманское направление: отражено 13 штурмовых действий врага в районах Редкодуб, Новоегоровка, Нововодяное, Заречное, Среднее, Колодязи, Коровин Яр.

Славянское направление: 10 атак вблизи Дроновки, Северска, Выемки, Закитного.

Краматорское направление: 3 попытки врага продвинуться возле Васюковки, Орехово-Васильевки, Ступочек.

Константиновское направление: 18 боевых столкновений, штурмы в Александро-Шультино, Плещеевка, Яблоновка, Русин Яр, Софиевка.

Покровское направление: с начала суток враг атаковал 60 раз в районах Никаноровка, Шахово, Мирноград, Родинское, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Новосергиевка, Дачное, Новопавловка.

Потери оккупантов: обезврежено 128 человек, из которых 107 безвозвратно. Уничтожено: танк, боевую бронированную машину, 10 автомобилей, 4 терминала спутниковой связи, средство РЭБ, 3 БпЛА и 13 укрытий личного состава врага.

Александровское направление: отражено 18 атак в районах Филиал, Зеленый Гай, Поддубное, Сосновка, Вербовое, Степное, Вишневое, Злагода. Один бой продолжается.

Гуляйпольское направление: 13 попыток наступления в Варваровке, Зеленом, Гуляйполе.

Ореховское направление: 3 атаки отбиты в районе Щербаков и в направлении Приморского.

Приднепровское направление: 3 безрезультатные попытки приблизиться к позициям у Антоновского моста.

Интенсивность атак свидетельствует о непрерывных попытках РФ прорвать оборону Украины по всем направлениям.

Систематическое применение авиации, дронов-камикадзе и РСЗО демонстрирует эскалацию российских наступательных действий. Украинские войска эффективно удерживают позиции и наносят значительные потери, что поддерживает стратегическую стабильность в зоне боевых действий.