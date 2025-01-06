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ЗСУ за добу уразили на півдні два ворожі С-300

Ілюстративне фото:ЗСУ уразили на півдні два ворожі С-300 (mil_in.ua)
Автор: Наталія Кава

Українські військові протягом останньої доби уразили два російських зенітно-ракетних комплекси середнього радіусу дії "С-300". Це сталось на південному напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь" у Facebook.

За даними військових, протягом останньої доби було уражено два "С-300". А також 25 одиниць артилерійських систем, 21 одиниця розвідувальних дронів та іншу техніку ворога.

Також на Гуляйпільському і Оріхівському напрямках противник продовжує проводити ротаційні заходи особового складу. Росіяни формують там штурмові групи, переміщуючи їх ближче до лінії бойового зіткнення.

За минулу добу загальні ворожі втрати на півдні склали:

  • 48 окупантів;
  • 2 зенітно-ракетних комплекси "С-300";
  • 20 артустановок, в т.ч. "Гіацинт-С", "Мста-Б";
  • 2 міномети;
  • 22 одиниці автомобільної та бронетехніки;
  • 21 одиниця розвідувальних БпЛА "Supercam", "Zala" та "Орлан-10";
  • 4 мотоцикли;
  • 1 багі;
  • 1 човен;
  • 2 станції РЕБ;
  • 5 антен управління БпЛА;
  • 2 антени звʼязку;
  • супутниковий термінал "Starlink".

Уражено:

  • 8 укриттів та 5 місць проживання особового складу;
  • 11 інженерно-фортифікаційних споруд;
  • місце зберігання боєприпасів, матеріально-технічних засобів та місце зберігання пально-мастильних матеріалів;
  • пункт управління БпЛА.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Силами та засобами Військово-Морських сил Збройних сил України за останню добу було знищено три системи російської протиповітряної оборони. Мова про два зенітних ракетно-гарматних комплекси "Панцир-С1" та зенітно-ракетний комплекс "Оса".

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