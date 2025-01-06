ЗСУ за добу уразили на півдні два ворожі С-300

Українські військові протягом останньої доби уразили два російських зенітно-ракетних комплекси середнього радіусу дії "С-300". Це сталось на південному напрямку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь" у Facebook.
За даними військових, протягом останньої доби було уражено два "С-300". А також 25 одиниць артилерійських систем, 21 одиниця розвідувальних дронів та іншу техніку ворога.
Також на Гуляйпільському і Оріхівському напрямках противник продовжує проводити ротаційні заходи особового складу. Росіяни формують там штурмові групи, переміщуючи їх ближче до лінії бойового зіткнення.
За минулу добу загальні ворожі втрати на півдні склали:
Уражено:
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Силами та засобами Військово-Морських сил Збройних сил України за останню добу було знищено три системи російської протиповітряної оборони. Мова про два зенітних ракетно-гарматних комплекси "Панцир-С1" та зенітно-ракетний комплекс "Оса".
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