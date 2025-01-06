ВСУ за сутки поразили на юге два вражеских С-300

Украинские военные в течение последних суток поразили два российских зенитно-ракетных комплекса среднего радиуса действия "С-300". Это произошло на южном направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг" в Facebook.
По данным военных, в течение последних суток были поражены два "С-300". А также 25 единиц артиллерийских систем, 21 единица разведывательных дронов и другую технику врага.
Также на Гуляйпольском и Ореховском направлениях противник продолжает проводить ротационные мероприятия личного состава. Россияне формируют там штурмовые группы, перемещая их ближе к линии боевого соприкосновения.
За минувшие сутки общие вражеские потери на юге составили:
Поражены:
Напомним, ранее мы писали о том, что Силами и средствами Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины за последние сутки было уничтожено три системы российской противовоздушной обороны. Речь о двух зенитных ракетно-пушечных комплексах "Панцирь-С1" и зенитно-ракетном комплексе "Оса".
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