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ВСУ за сутки поразили на юге два вражеских С-300

Иллюстративное фото:ВСУ поразили на юге два вражеских С-300 (mil_in.ua)
Автор: Наталья Кава

Украинские военные в течение последних суток поразили два российских зенитно-ракетных комплекса среднего радиуса действия "С-300". Это произошло на южном направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг" в Facebook.

По данным военных, в течение последних суток были поражены два "С-300". А также 25 единиц артиллерийских систем, 21 единица разведывательных дронов и другую технику врага.

Также на Гуляйпольском и Ореховском направлениях противник продолжает проводить ротационные мероприятия личного состава. Россияне формируют там штурмовые группы, перемещая их ближе к линии боевого соприкосновения.

За минувшие сутки общие вражеские потери на юге составили:

  • 48 оккупантов;
  • 2 зенитно-ракетных комплекса "С-300";
  • 20 артустановок, в т.ч. "Гиацинт-С", "Мста-Б";
  • 2 миномёта;
  • 22 единицы автомобильной и бронетехники;
  • 21 единица разведывательных БпЛА "Supercam", "Zala" и "Орлан-10";
  • 4 мотоцикла;
  • 1 багги;
  • 1 лодка;
  • 2 станции РЭБ;
  • 5 антенн управления БпЛА;
  • 2 антенны связи;
  • спутниковый терминал "Starlink".

Поражены:

  • 8 укрытий и 5 мест проживания личного состава;
  • 11 инженерно-фортификационных сооружений;
  • место хранения боеприпасов, материально-технических средств и место хранения горюче-смазочных материалов;
  • пункт управления БпЛА.

Напомним, ранее мы писали о том, что Силами и средствами Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины за последние сутки было уничтожено три системы российской противовоздушной обороны. Речь о двух зенитных ракетно-пушечных комплексах "Панцирь-С1" и зенитно-ракетном комплексе "Оса".

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