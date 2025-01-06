Три за добу. ВМС уразили ще одну систему ППО росіян на півдні України

Військові моряки за добу уразили три російських ППО на півдні України. Мова про "Панцир-С1" та ЗРК "ОСА".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Військово-Морських сил Збройних сил України.

Як повідомили у відомстві, Силами та засобами Військово-Морських сил Збройних сил України було знищено три системи російської протиповітряної оборони. Зокрема, 2 зенітних ракетно-гарматних комплекси "Панцир-С1" та зенітно-ракетний комплекс "Оса".

Це відбулось за одну добу.

"Військово-Морські Сили Збройних Сил України разом із підрозділами інших складових Сил оборони продовжують знищувати ворога на землі, в морі і повітрі", - заявили у ВМС.

Нагадаємо, сьогодні ВМС вже повідомляли про те, що у Херсонській області українські військові знищили два зенітних ракетно-гарматних комплексів "Панцир-С1".

Ситуація у Херсонській області

Варто нагадати, що наразі російські окупанти зазнають важких втрат під час штурмів правого берега Херсонської області.