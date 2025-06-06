ЗСУ за добу ліквідували ще 1160 загарбників: які втрати ворога

Втрати РФ на фронті

Як повідомив головком ЗСУ Олександр Сирський, з початку року російська армія вже втратила на фронті 200 тисяч солдатів. Проте, як відомо, Росія приховує втрати своїх військ на війні.

Крім того, росіяни продовжують приховану мобілізацію у регіонах РФ та на окупованих територіях України. Також Москва вербує іноземців на війну проти України.

Раніше російські опозиційні ЗМІ порахували, що кожен захоплений Росією кілометр у 2024 році "коштував" їй життів 27 окупантів.

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