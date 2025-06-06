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ЗСУ за добу ліквідували ще 1160 загарбників: які втрати ворога

Фото: ЗСУ за добу ліквідували ще 1160 окупантів (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Втрати РФ на війні проти України перевищили вже 993 тисячі солдатів. За останню добу українські воїни ліквідували ще 1160 окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника станом на 6 червня 2025 року становлять:

  • особового складу - близько 993910 (+1160) осіб,
  • танків - 10889 (+2) од,
  • бойових броньованих машин - 22685 (+5) од,
  • артилерійських систем - 28794 (+44) од,
  • РСЗВ - 1406 од,
  • засоби ППО - 1180 (+3) од,
  • літаків - 413 од,
  • гелікоптерів - 336 од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 39193 (+174),
  • крилаті ракети - 3271,
  • кораблі /катери - 28 од,
  • підводні човни - 1 од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 50913 (+101) од,
  • спеціальна техніка - 3907.

 

Втрати РФ на фронті

Як повідомив головком ЗСУ Олександр Сирський, з початку року російська армія вже втратила на фронті 200 тисяч солдатів. Проте, як відомо, Росія приховує втрати своїх військ на війні.

Крім того, росіяни продовжують приховану мобілізацію у регіонах РФ та на окупованих територіях України. Також Москва вербує іноземців на війну проти України.

Раніше російські опозиційні ЗМІ порахували, що кожен захоплений Росією кілометр у 2024 році "коштував" їй життів 27 окупантів.

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