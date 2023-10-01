ЗСУ за добу ліквідували понад 15 одиниць техніки РФ, - Сили оборони півдня

Військові Збройних сил України за минулу добу ліквідували понад 15 одиниць техніки російських окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили оборони півдня України.
За даними Сил оборони Півдня, українські військові за минулу добу ліквідували 26 окупантів.
Крім того, було знищено низку російської техніки, серед якої:
Ситуація на фронті
Як пишуть аналітики Інституту вивчення війни (ISW), українські воїни продовжують вести наступальні дії на Мелітопольському напрямку. Тим часом російські терористи контратакують на півдні від Роботиного.
Зокрема ворог готується до мобілізації українців на тимчасово окупованих територіях, які отримали російський триколор.
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