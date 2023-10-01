ВСУ за сутки ликвидировали более 15 единиц техники РФ, - Силы обороны юга

Военные Вооруженных сил Украины за минувшие сутки ликвидировали более 15 единиц техники российских оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы обороны юга Украины.
По данным Сил обороны Юга, украинские военные за минувшие сутки ликвидировали 26 оккупантов.
Кроме того, был уничтожен ряд российской техники, среди которой:
Ситуация на фронте
Как пишут аналитики Института изучения войны (ISW), украинские воины продолжают вести наступательные действия на Мелитопольском направлении, Тем временем российские террористы контратакуют к югу от Работиного.
В частности, враг готовится к мобилизации украинцев на временно оккупированных территориях, которые получили российский триколор.
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