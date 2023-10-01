ВСУ за сутки ликвидировали более 15 единиц техники РФ, - Силы обороны юга

По данным Сил обороны Юга, украинские военные за минувшие сутки ликвидировали 26 оккупантов.

Кроме того, был уничтожен ряд российской техники, среди которой:

4 танка;

1 реактивная система залпового огня "Град";

4 пушки;

1 разведывательный беспилотный летательный аппарат типа Мерлин;

6 единиц автобронетехники;

3 лодки;

1 комплекс видеонаблюдения "Муром-М".

Ситуация на фронте

Как пишут аналитики Института изучения войны (ISW), украинские воины продолжают вести наступательные действия на Мелитопольском направлении, Тем временем российские террористы контратакуют к югу от Работиного.

В частности, враг готовится к мобилизации украинцев на временно оккупированных территориях, которые получили российский триколор.

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