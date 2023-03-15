ВСУ за сутки ликвидировали почти тысячу оккупантов, 8 танков и 12 БПЛА
Украинские военные по состоянию на утро среды, 15 марта, ликвидировали за сутки 980 российских оккупантов, таким образом общее число потерь армии РФ с начала полномасштабного вторжения составило уже 161520 солдат. Также ВСУ уничтожили 8 танков, 10 ББМ, 7 РСЗО и 12 беспилотников.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 15.03.23 ориентировочно составили:
- личного состава - около 161520 (+980) человек ликвидировано,
- танков - 3492 (+8) единиц,
- боевых бронированных машин - 6799 (+10) единиц,
- артиллерийских систем - 2528 (+9) единиц,
- РСЗО - 502 (+7) единиц,
- средства ПВО - 262 (+2) единиц,
- самолетов - 304 (+0) единиц,
- вертолетов - 289 (+0) единиц,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 2132 (+12) единиц,
- крылатые ракеты - 907 (+0) единиц,
- корабли /катера - 18 (+0) единиц,
- автомобильной техники и автоцистерны - 5377 (+10) единиц,
- специальная техника - 257 (+1) единиц.
В Генштабе добавили, что данные о вражеских потерях уточняются.
Напомним, что бойцы Сил Обороны Украины за прошлые сутки ликвидировали 740 российских солдат, а также уничтожили 10 танков, 15 ББМ и 11 БПЛА противника.
Также ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что военные отбили более 90 атак российских оккупантов на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях.
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