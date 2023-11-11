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ЗСУ за добу ліквідували 8 танків РФ на Лимано-Куп’янському напрямку

Фото: ЗСУ ліквідували 8 ворожих танків на Лимано-Куп’янському напрямку (facebook.com usofcom)
Автор: Каріна Левицька

За минулу добу військові Збройних сил України ліквідували вісім ворожих танків на Лимано-Куп’янському напрямку.

Про це розповів начальник служби зв’язків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

На Лимано-Куп’янському напрямку за минулу добу відбулося 13 ворожих штурмів та 12 авіаційних ударів. Противник застосував гелікоптери вогневої підтримки, штурмову та бомбардувальну авіацію.

"Також по позиціях наших оборонців намагалися поцілити 12 дронів-камікадзе", - повідомив Фітьо.

До того ж, за його словами, значно збільшилася загальна кількість обстрілів з боку РФ - за учора їх зафіксовано 808.

Проте українським військовим все ж вдалось ліквідувати 198 загарбників.

Загалом за минулу добу на даному напрямку знищено 48 зразків військової техніки окупантів. Серед них:

  • вісім танків;
  • чотири бойові броньовані машини.

Російські втрати на війні проти України

Російське керівництво приховує втрати своїх військ у загарбницькій війні проти України. Не розкриваються також втрати техніки, авіації та інших засобів війни.

Опозиційні російські ЗМІ встановили поіменний список з понад 36 тисяч окупантів, які загинули на війні в Україні. Серед них є щонайменше 197 льотчиків.

При цьому Генштаб ЗСУ повідомляє, що було ліквідовано вже понад 310 тисяч окупантів. Лише за останню добу наші бійці знищили понад 1100 росіян. Також з початку повномасштабної війни знищено вже 322 літаки та 324 вертольоти РФ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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