ЗСУ "дерусифікували" відділок поліції у Лимані: відео

Бійці Збройних сил України вже контролюють поліцейський відділок у Лимані (Донецька область).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство внутрішніх справ України у Telegram.

Відомство оприлюднило відео, на якому можна побачити як український військовий знімає табличку російських окупантів з будівлі Лиманського відділення поліції.

Нагадаємо, у суботу, 1 жовтня, стало відомо, що українські військові увійшли до міста Лиман.

Після цього в Міноборони України заявили, що в місті продовжуються бої, незважаючи на інформацію Міноборони РФ про виведення військ.

Більш детально про ситуацію навколо Лимана можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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