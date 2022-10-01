ВСУ "дерусифицировали" отделение полиции в Лимане: видео

Бойцы Вооруженных сил Украины уже контролируют отделение полиции в Лимане (Донецкая область).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство внутренних дел Украины в Telegram.

Ведомство обнародовало видео, на котором можно заметить как украинский военный снимает табличку российских оккупантов со здания Лиманского отделения полиции.

Напомним, в субботу, 1 октября, стало известно, что украинские военные вошли в город Лиман.

После этого в Минобороны Украины заявили, что в городе продолжаются бои, несмотря на информацию Минобороны РФ о выводе войск.

Более детально про ситуацию вокруг Лимана можете узнать в материале РБК-Украина.

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