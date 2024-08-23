ЗСУ у День прапора відбили штурм росіян під Кураховим: знищено танк та БМП (відео)
Українські воїни з 46 окремої аеромобільної бригади відбили спроби російського наступу на Курахівському напрямку. Було знищено та пошкоджено ворожу техніку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Десантно-штурмові війська ЗСУ у Telegram.
Як зазначили військові, росіяни спробували зіпсувати українським воїнам святковий настрій та здійснили спробу наступу на Курахівському напрямку.
Але штурм ворога провалився - бійці 46 окремої аеромобільної бригади знищили та пошкодили шість одиниць ворожої техніки. Мова про один танк і п'ять бойових машин піхоти.
Військові уточнили, що росіянам не дали прорватися сили артилерії та FPV-дронів.
Що передувало
Нагадаємо, росіяни наступатимуть на Курахівському напрямку. Зокрема, там було зафіксовано кілька масштабних штурмів ворога.
24 липня у спробі наступу росіяни задіяли одразу 57 одиниць броньованої техніки - 45 бойових броньованих машин, 11 танків та одну бойову машину підтримки танків "Термінатор".
Бійці 79 окремої десантно-штурмової Таврійської бригади ДШВ ЗСУ змогли стримати російський штурм.
Також 30 липня окупанти знову кинули у наступ під Кураховим 57 одиниць броньованої техніки. Цього разу було 10 танків та 47 бойових броньованих машин. Результат також не змінився - ворог зазнав втрат і відступив.
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