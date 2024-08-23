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ЗСУ у День прапора відбили штурм росіян під Кураховим: знищено танк та БМП (відео)

П'ятниця 23 серпня 2024 17:40
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ЗСУ у День прапора відбили штурм росіян під Кураховим: знищено танк та БМП (відео) Ілюстративне фото: ЗСУ дронами атакували росіян під Кураховим (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Українські воїни з 46 окремої аеромобільної бригади відбили спроби російського наступу на Курахівському напрямку. Було знищено та пошкоджено ворожу техніку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Десантно-штурмові війська ЗСУ у Telegram.

Як зазначили військові, росіяни спробували зіпсувати українським воїнам святковий настрій та здійснили спробу наступу на Курахівському напрямку.

Але штурм ворога провалився - бійці 46 окремої аеромобільної бригади знищили та пошкодили шість одиниць ворожої техніки. Мова про один танк і п'ять бойових машин піхоти.

Військові уточнили, що росіянам не дали прорватися сили артилерії та FPV-дронів.

Що передувало

Нагадаємо, росіяни наступатимуть на Курахівському напрямку. Зокрема, там було зафіксовано кілька масштабних штурмів ворога.

24 липня у спробі наступу росіяни задіяли одразу 57 одиниць броньованої техніки - 45 бойових броньованих машин, 11 танків та одну бойову машину підтримки танків "Термінатор".

Бійці 79 окремої десантно-штурмової Таврійської бригади ДШВ ЗСУ змогли стримати російський штурм.

Також 30 липня окупанти знову кинули у наступ під Кураховим 57 одиниць броньованої техніки. Цього разу було 10 танків та 47 бойових броньованих машин. Результат також не змінився - ворог зазнав втрат і відступив.

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