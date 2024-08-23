ЗСУ у День прапора відбили штурм росіян під Кураховим: знищено танк та БМП (відео)

Українські воїни з 46 окремої аеромобільної бригади відбили спроби російського наступу на Курахівському напрямку. Було знищено та пошкоджено ворожу техніку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Десантно-штурмові війська ЗСУ у Telegram.

Як зазначили військові, росіяни спробували зіпсувати українським воїнам святковий настрій та здійснили спробу наступу на Курахівському напрямку.

Але штурм ворога провалився - бійці 46 окремої аеромобільної бригади знищили та пошкодили шість одиниць ворожої техніки. Мова про один танк і п'ять бойових машин піхоти.

Військові уточнили, що росіянам не дали прорватися сили артилерії та FPV-дронів.