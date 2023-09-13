UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

ЗСУ в Чорному морі потопили російський катер "Тунець"

Фото: ЗСУ в Чорному морі потопили російський катер "Тунець" (росЗМІ)
Автор: Сергій Пишкін

Сили оборони Півдня затопили в Чорному морі російський катер типу КС-791 "Тунець".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Військово-Морських сил ЗСУ.

"В північно-західній частині Чорного моря Силами оборони Півдня знищено ще один ворожий катер типу КС-701 “Тунець”. Разом до Перемоги!", - пишуть в ВМС. 

Не лише КС-701

Цієї ночі, 13 вересня, в тимчасово окупованому Севастополі пролунали вибухи. Пізніше Міністерство оборони терористичної Росії заявило про нібито атаку 10 крилатих ракет по судноремонтному заводу ім. С. Орджонікідзе. 

Пізніше стало відомо про ураження великого російського десантного корабля й підводного човна "Ростов-на-Дрну"

Більше про нічні події у Севастополі та пошкодження кораблів - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяВійна в Україні