UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

ЗСУ в четвер знищили в Криму склади боєприпасів та кілька РЛС: супутниковий знімок

Ілюстративне фото: ЗСУ знищили в окупованому Криму склади БК та кілька РЛС (instagram.com/air.force.ua.official)
Автор: Володимир Костирін

В результаті дій Сил оборони Україні в тимчасово окупованому Криму внаслідок ударів позавчора, 4 січня, було знищено склади боєприпасів російських загарбників, а також уражено позиції радіолокаційних станцій (РЛС).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони України (ГУР МОУ).

У військові розвідці поінформували, що у четвер, 4 січня, була здійснена комплексна спецоперація на території окупованого росіянами українського Криму.

Зазначається, що її проводили Повітряні сили ЗСУ, бійці ГУР спільно із силами сектору оборони держави.

Цілями атаки стали російські позиції РЛС на аеродромі у Саках, а також склад боєприпасів поблизу населеного пункту Гришине.

"Окупанти в Криму втратили склади БК та "осліпли" на кілька РЛС... Дані космічної розвідки підтверджують успішне вогневе ураження складу БК російських загарбників у Гришиному", - йдеться в повідомленні.

У військовій розвідці додали, що інформація про інші втрати противника на тимчасово окупованій території АР Крим уточнюється.

Вибухи у Криму

Нагадаємо, 4 січня в окупованих Севастополі та Євпаторії лунали потужні вибухи. Перед цим російські загарбники перекрили рух Кримським мостом.

Пізніше Управління стратегічних комунікацій ЗСУ заявило, що поблизу окупованого Севастополя було уражено пункт з'єднання російських окупаційних військ. Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук повідомив, що операція була проведена за допомогою українських пілотів.

Також у мережі повідомляли, що в Євпаторії була уражена військова частина, а внаслідок атаки нібито було ліквідовано 23 окупантів та російського полковника.

Додамо, що ввечері та вночі 6 січня у районі Євпаторії на заході Криму чули потужні вибухи. Очевидці повідомляли про атаку на аеродром Саки. Сьогодні вранці командувач ПС Микола Олещук розповів, що Повітряні сили уразили аеродром Саки, там був ще один пункт управління ворога.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ГУРКрымВоздушные силы УкраиныВійна Росії проти України