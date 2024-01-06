ЗСУ в четвер знищили в Криму склади боєприпасів та кілька РЛС: супутниковий знімок

У військові розвідці поінформували, що у четвер, 4 січня, була здійснена комплексна спецоперація на території окупованого росіянами українського Криму.

Зазначається, що її проводили Повітряні сили ЗСУ, бійці ГУР спільно із силами сектору оборони держави.

Цілями атаки стали російські позиції РЛС на аеродромі у Саках, а також склад боєприпасів поблизу населеного пункту Гришине.

"Окупанти в Криму втратили склади БК та "осліпли" на кілька РЛС... Дані космічної розвідки підтверджують успішне вогневе ураження складу БК російських загарбників у Гришиному", - йдеться в повідомленні.

У військовій розвідці додали, що інформація про інші втрати противника на тимчасово окупованій території АР Крим уточнюється.

Вибухи у Криму

Нагадаємо, 4 січня в окупованих Севастополі та Євпаторії лунали потужні вибухи. Перед цим російські загарбники перекрили рух Кримським мостом.

Пізніше Управління стратегічних комунікацій ЗСУ заявило, що поблизу окупованого Севастополя було уражено пункт з'єднання російських окупаційних військ. Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук повідомив, що операція була проведена за допомогою українських пілотів.

Також у мережі повідомляли, що в Євпаторії була уражена військова частина, а внаслідок атаки нібито було ліквідовано 23 окупантів та російського полковника.

Додамо, що ввечері та вночі 6 січня у районі Євпаторії на заході Криму чули потужні вибухи. Очевидці повідомляли про атаку на аеродром Саки. Сьогодні вранці командувач ПС Микола Олещук розповів, що Повітряні сили уразили аеродром Саки, там був ще один пункт управління ворога.