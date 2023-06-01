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ЗСУ не будуть атакувати пункти дислокації "Іскандерів" в Росії західною зброєю, - Ігнат

Фото: речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат (mil in ua)
Автор: Наталія Юрченко

Україна не буде знищувати пункти базування ракетних комплексів "Іскандер" в Росії отриманою від партнерів зброєю. Це суперечить зобов'язанням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната у коментарі "Укрінформ".

"Ми не атакуємо цілі на території Росії. Як каже керівництво держави, є стратегія - ми обіцяли партнерам не атакувати озброєнням, яке нам надають", - заявив Ігнат.

При цьому Ігнат наголосив, що це не стосується окупованих територій України. У такому випадку ЗСУ можуть застосовувати все наявне озброєння.

Ігнат додав, що Росія має дефіцит ракет для ОТРК "Іскандер", в іншому випадку окупанти збільшили б інтенсивність обстрілів.

"Є в них дефіцит. Якби вони їх не шкодували, вони б їх сотнями застосовували", - сказав речник.

Росія активізувала обстріли "Іскандерами"

За останній тиждень Росія двічі атакувала Київ з ОТРК "Іскандер". Так, 29 травня вдень окупанти випустили по столиці України 11 ракет, частин була балістичними. Сили ППО успішно збили всі ворожі цілі, але уламки впали у декількох районах міста.

Також сьогодні РФ атакувала Київ 10 ракетами, захисники також знищили всі цілі. Проте через падіння уламків у Деснянському районі столиці загинули троє осіб: дитини, мама та ще одна жінка.

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