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ВСУ не будут атаковать пункты дислокации "Искандеров" в России западным оружием, - Игнат

Фото: спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат (mil in ua)
Автор: Наталья Юрченко

Украина не будет уничтожать пункты базирования ракетных комплексов "Искандер" в России полученным от партнеров оружием. Это противоречит обязательствам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в комментарии "Укринформ".

"Мы не атакуем цели на территории России. Как говорит руководство государства, есть стратегия - мы обещали партнерам не атаковать вооружением, которое нам предоставляют", - заявил Игнат.

При этом Игнат подчеркнул, что это не касается оккупированных территорий Украины. В таком случае ВСУ могут применять все имеющееся вооружение.

Игнат добавил, что у России есть дефицит ракет для ОТРК "Искандер", в противном случае оккупанты увеличили бы интенсивность обстрелов.

"Есть у них дефицит. Если бы они их не жалели, они бы их сотнями применяли", - сказал спикер.

Россия активизировала обстрелы "Искандерами"

За последнюю неделю Россия дважды атаковала Киев с ОТРК "Искандер". Так, 29 мая днем оккупанты выпустили по столице Украины 11 ракет, часть была баллистическими. Силы ПВО успешно сбили все вражеские цели, но обломки упали в нескольких районах города.

Также сегодня РФ атаковала Киев 10 ракетами, защитники уничтожили все цели. Однако из-за падения обломков в Деснянском районе столицы погибли три человека: ребенок, мама и еще одна женщина.

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