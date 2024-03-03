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ЗСУ про бої під Авдіївкою: ситуація стабілізується, але ворог має локальні успіхи

Фото: у ЗСУ заявили, що ситуація під Авдіївкою стабілізується (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Ситуація на Авдіївському напрямку стабілізується. Але російські війська мають локальні успіхи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Сил оборони Таврійського напрямку Дмитра Лиховія в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що на Авдіївському напрямку за добу наші захисники відбили 14 атак ворога. 

"За тими даними, які підтверджені, в районі населених пунктів, які всіх цікавлять, (Бердичі, Орлівка, Тоненьке, - ред.) оперативна обстановка стабілізується. Там наші сили стримують ворога в межах цих населених пунктів. Тривають бойові дії", - сказав речник.

Лиховій наголосив, що немає підстав говорити про захоплення вказаних населених пунктів. 

"Лінія бойового зіткнення має свою динаміку. Ворог подекуди має локальні успіхи щодо деяких позицій. Це, наприклад, коли вогневі позиції просто знищуються артилерією, тоді особовий склад перегруповується, відходить на інші більш вигідні позиції", - пояснив він.

Що відбувається на фронті

Нагадаємо, російські окупанти посилили штурми на фронті. Зокрема, росіянам вдалося захопити Авдіївку та деякі сусідні села. Але Сили оборони вибили ворога з Орлівки та Красногорівки на сході України.

Раніше речник ОСУВ "Хортиця" Ілля Євлаш повідомляв, що окупанти прагнуть захопити Часів Яр у Донецькій області, а в сусідніх населених пунктах Іванівське та Богданівка вже йдуть бої.

При цьому на Куп'янському напрямку окупанти, за останніми даними, дещо послабили тиск.

 

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