ЗСУ про бої біля Курахового: росіяни заходять колонами, палимо їх разом з десантом

"Таврійські десантники ніби відкрили портал до пекла окупантам в районі села Костянтинівка під Кураховим, і росіяни продовжують заходити туди цілими колонами фактично. Напередодні наші воїни спалили два танки і три бойові броньовані машини разом з десантом, одну машину пошкодили", - сказав він.

За словами військового, це не перший подібний механізований штурм цього тижня, а третій чи четвертий випадок, коли росіяни застосовують таку велику кількість техніки.

"В понеділок взагалі росіяни добре отримали по зубах: 12 бронемашин втратили, в тому числі модернізовану БМПТ "Термінатор". Наші воїни тривалий час за нею полювали. Вдалося вразити, зупинити, а потім і спалити на полі бою", - зазначив Дрималовський.

Він додав, що ситуація біля Курахового дуже напружена, ворог щодня намагається промацувати українську оборону та йде в атаки, щоб ще глибше охопити місто.

скриншот deepstatemap.live