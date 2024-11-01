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ВСУ о боях возле Курахово: россияне заходят колоннами, сжигаем их вместе с десантом

Фото: в ВСУ рассказали о боях в районе Курахово (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские войска возле Курахово Донецкой области атакуют украинские силы колоннами техники. Защитники сжигают их вместе с вражеским десантом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя пресс-службы 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады Ореста Дрималовского в эфире телемарафона.

"Таврийские десантники будто открыли портал в ад оккупантам в районе села Константиновка под Курахово, и россияне продолжают заходить туда целыми колоннами фактически. Накануне наши воины сожгли два танка и три боевых бронированных машин вместе с десантом, одну машину повредили", - сказал он.

По словам военного, это не первый подобный механизированный штурм на этой неделе, а третий или четвертый случай, когда россияне применяют такое большое количество техники.

"В понедельник вообще россияне хорошо получили по зубам: 12 бронемашин потеряли, в том числе модернизированную БМПТ "Терминатор". Наши воины длительное время за ней охотились. Удалось поразить, остановить, а затем сжечь на поле боя", - отметил Дрималовский.

Он добавил, что ситуация возле Курахово очень напряженная, враг каждый день пытается прощупывать украинскую оборону и идет в атаки, чтобы еще глубже охватить город.

скриншот deepstatemap.live

Ситуация на фронте

Следует отметить, что Кураховское направление фронта остается наиболее активным по количеству боевых столкновений. С ним может сравниться Покровское направление, где уже длительное время идут тяжелые бои.

По данным Генштаба ВСУ, за последние сутки на Кураховском направлении враг атаковал 60 раз, а на Покровском направлении произошло 35 боевых столкновений.

Больше о том, что происходит на фронте и чего ждать в ближайшее время - в материале РБК-Украина.

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