За добу 170 боїв. Найбільш ворог атакував на Курахівському напрямку, - Генштаб

Протягом минулої доби, 31 жовтня, на лінії фронту відбулось 170 боїв. Найбільша кількість боєзіткнень зафіксована на Курахівському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ).

"За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили один засіб ракетних військ і артилерії та дев’ять районів зосередження особового складу та техніки російських загарбників", - пише Генштаб.

Ситуація на напрямках

На Харківському напрямку ворог штурмував три рази в районах населених пунктів Вовчанськ та Вовчанські Хутори.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося 15 атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Петропавлівки, Колісниківки, Загризового й не тільки.

На Лиманському напрямку росіяни атакували 21 раз. Намагались просунутись поблизу Катеринівки, Степового, Греківки, Тернів та у Серебрянському лісі.

На Краматорському напрямку зафіксовано одне боєзіткнення в районі Часового Яру.

На Торецькому напрямку росіяни тричі атакували неподалік Торецька.

На Покровському напрямку відбито 35 атак в районах Променя, Лисівки та Вишневого.

На Курахівському напрямку ворог атакував 60 разів. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед в районах населених пунктів Антонівка та Єлизаветівка.

На Времівському напрямку відбито п'ять атак. Росіяни активно задіювали штурмову і бомбардувальну авіацію.

На Оріхівському напрямку ворог двічі атакував в напрямку Новоданилівки.

На Придніпровському напрямку ворог атакував чотири рази.

Втрати Росії у війні

Від початку повномасштабної війни Російська Федерація (РФ) втратила більше 696 тисяч одиниць особового складу. Лише за минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1460 терористів, а також знищили: