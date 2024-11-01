За добу 170 боїв. Найбільш ворог атакував на Курахівському напрямку, - Генштаб
Протягом минулої доби, 31 жовтня, на лінії фронту відбулось 170 боїв. Найбільша кількість боєзіткнень зафіксована на Курахівському напрямку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ).
"За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили один засіб ракетних військ і артилерії та дев’ять районів зосередження особового складу та техніки російських загарбників", - пише Генштаб.
Ситуація на напрямках
На Харківському напрямку ворог штурмував три рази в районах населених пунктів Вовчанськ та Вовчанські Хутори.
На Куп’янському напрямку за добу відбулося 15 атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Петропавлівки, Колісниківки, Загризового й не тільки.
На Лиманському напрямку росіяни атакували 21 раз. Намагались просунутись поблизу Катеринівки, Степового, Греківки, Тернів та у Серебрянському лісі.
На Краматорському напрямку зафіксовано одне боєзіткнення в районі Часового Яру.
На Торецькому напрямку росіяни тричі атакували неподалік Торецька.
На Покровському напрямку відбито 35 атак в районах Променя, Лисівки та Вишневого.
На Курахівському напрямку ворог атакував 60 разів. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед в районах населених пунктів Антонівка та Єлизаветівка.
На Времівському напрямку відбито п'ять атак. Росіяни активно задіювали штурмову і бомбардувальну авіацію.
На Оріхівському напрямку ворог двічі атакував в напрямку Новоданилівки.
На Придніпровському напрямку ворог атакував чотири рази.
Втрати Росії у війні
Від початку повномасштабної війни Російська Федерація (РФ) втратила більше 696 тисяч одиниць особового складу. Лише за минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1460 терористів, а також знищили:
- 6 танків;
- 20 бойових броньованих машин;
- 26 артилерійських систем й не тільки.
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